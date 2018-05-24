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Финал Лиги чемпионов в Киеве

"Лион" выиграл финал женской ЛЧ в Киеве

"Лион" выиграл финал женской ЛЧ в Киеве
Фото сайта football24.ua

Команда установила рекорд по количеству побед подряд в женской Лиге чемпионов УЕФА

24.05.18 59
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В Киеве завершился финальный матч женской Лиги чемпионов, в котором французский "Лион" обыграл немецкий "Вольфсбург". Матч завершился со счетом 4:1.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первый голевой момент в этом матче произошел на 69-й минуте, когда футболистка "Лиона" подавала угловой и после розыгрыша защитник "Вольфсбурга" выбила мяч уже из-за линии ворот. В спорном эпизоде судья принял сторону "Вольфсбурга". Более спорных моментов в основное время игры не было, равно как и забитых голов.

Соперницы много и часто атаковали, но реализовать хотя бы один из своих моментов никто так и не сумел. Голы посыпались уже в дополнительное время.

В самом начале овертайма, на 93-й минуте, когда гол после отличного сольного прохода, удара по воротам и рикошета от защитницы "Лиона" забила Пернилла Хардер. Но, уже на 98-й минуте, Аманди Анри сравняла результат, а спустя минуту, на 99-й, Ожени Ле Соммер замкнула фланговую атаку своей команды точным ударом в упор из пределов штрафной площадки - 2:1. А на 103-й минуте преимущество в счете своей команды укрепила Ада Хегерберг - 3:1.

Во втором овертайме, на 116-й минуте игры, гол забила Камилль Абили из "Лиона", доведя преимущество своей команды до крупного.

Таким образом, "Лион" выиграл третий подряд трофей и установил рекорд по количеству побед подряд в женской Лиге чемпионов УЕФА.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский". В нем за кубок будут бороться ФК "Ливерпуль" и ФК "Реал Мадрид".

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