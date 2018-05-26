Роналду разбил бровь видеооператору мячом на тренировке

Накануне финального матча Лиги чемпионов в Киеве в ходе открытой тренировки мадридского "Реала" на столичном НСК "Олимпийский" звездный форвард команды португалец Криштиану Роналду попал мячом в видеооператора.
В тот момент испанский телевизионщик находился за рекламными щитами, сообщает SportArena.
Реакция Роналду была символичной: он снял тренировочную куртку и подарил ее пострадавшему телеоператору Хуану Прието. Тому после попадания мяча пришлось наложить несколько швов.
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Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль", состоится сегодня в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры - в 21.45.