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Главная » Стиль жизни » Спорт » Виталия Кличко включили в музей боксерской славы

Виталия Кличко включили в музей боксерской славы

Виталия Кличко включили в музей боксерской славы
Фото: SobKor.net

Мэр Киева стал лауреатом в категории "Современные боксеры"

05.06.18 17
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Мэр Киева, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в международный зал и музей боксерской славы (США) в категории "Современные боксеры".

Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Среди новых членов Зала славы, которые также примут участие в церемонии в этом году, мексиканский боксер в суперлегком и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер в среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей и промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно в Зал славы бокса внесут имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Терриса, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая станет второй женщиной, которая удостоилась такой чести.

Торжественную церемонию посетят легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик, Антонио Тарвер, Серхио Мартинес, братья Спинкс, Кристи Мартин и многие другие.

Ежегодная торжественная церемония, в которой Кличко примет участие, состоится 7-10 июня в городке Канастота (штат Нью-Йорк, США).

Напомним, Международный зал боксерской славы - это зал славы и музей бокса, где чествовали боксеров, промоутеров и всех, кто внес значительный вклад в развитие мирового бокса.

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