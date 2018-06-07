Худшей командой чемпионата мира по футболу признана Россия

В мировом рейтинге команда расположилась между Гвинеей и Македонией

В июньском рейтинге Международной федерации футбола сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место.

Список опубликован на сайте ФИФА.

Сборная РФ соседствует с Гвинеей и Македонией. Даже команда Саудовской Аравии расположилась в рейтинге выше - на 67-й позиции. Это значит, что сборная России стала худшей командой, принимающей участие в мундиале.

Команда не побеждала в последних семи матчах. Единственным относительным успехом можно считать игру с Турцией перед стартом чемпионата. Команды сыграли вничью — 1:1. Для россиян этот гол оказался единственным в последних двух поединках.

Напомним, каталонский футбольный гранд стал первым в истории клубом, игроки которого представлены во всех группах на чемпионате мира.

13 представителей "Барселоны"выступят на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

При этом, хотя бы один из них играет в каждой из восьми групп.