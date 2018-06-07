Худшей командой чемпионата мира по футболу признана Россия

В июньском рейтинге Международной федерации футбола сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место.
Список опубликован на сайте ФИФА.
Сборная РФ соседствует с Гвинеей и Македонией. Даже команда Саудовской Аравии расположилась в рейтинге выше - на 67-й позиции. Это значит, что сборная России стала худшей командой, принимающей участие в мундиале.
Команда не побеждала в последних семи матчах. Единственным относительным успехом можно считать игру с Турцией перед стартом чемпионата. Команды сыграли вничью — 1:1. Для россиян этот гол оказался единственным в последних двух поединках.
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Напомним, каталонский футбольный гранд стал первым в истории клубом, игроки которого представлены во всех группах на чемпионате мира.
13 представителей "Барселоны"выступят на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
При этом, хотя бы один из них играет в каждой из восьми групп.