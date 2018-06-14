В России стартовал чемпионат мира по футболу

В России дан старт чемпионату мира по футболу – 2018. В эти минуты на стадионе "Лужники" проходит матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии.

Открылся ЧМ-2018 песней Angels, которую исполнили Аида Гарифуллина и Робби Уильямс. Во время исполнения композиции на поле были вынесены флаги всех 32 стран — участниц турнира.

14 июня Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом пошутил, что не станет желать футбольной сборной его страны успехов.

Напомним, ЧМ пройдет в 11 городах РФ и продлится до 15 июля.