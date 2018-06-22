Нигерия в России обыграла Исландию

Сборные Исландии и Нигерии в очередном поединке в "группе смерти" (в нее, кроме них входят команды Аргентины и Хорватии) сыграли между собой со счетом

Два гола забил Ахмед Муса. У исландцев был шанс спасти игру, но они не сумели реализовать пенальти.

Таким образом, у Месси и его команды, которые вчера вдребезги проиграли хорватам со счетом 0:3 и практически потеряли все шансы в битве за титул, остался шанс.

Теперь для выхода в плей-офф им необходимо обыгрывать в последнем матче группового турнира тех самых нигерийцев, которые и подарили им этот шанс.

Напомним, Бразилия обыграла Коста-Рику на чемпионате мира по футболу.