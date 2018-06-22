Нигерия в России обыграла Исландию

Сборные Исландии и Нигерии в очередном поединке в "группе смерти" (в нее, кроме них входят команды Аргентины и Хорватии) сыграли между собой со счетом
Два гола забил Ахмед Муса. У исландцев был шанс спасти игру, но они не сумели реализовать пенальти.
Таким образом, у Месси и его команды, которые вчера вдребезги проиграли хорватам со счетом 0:3 и практически потеряли все шансы в битве за титул, остался шанс.
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Теперь для выхода в плей-офф им необходимо обыгрывать в последнем матче группового турнира тех самых нигерийцев, которые и подарили им этот шанс.
Напомним, Бразилия обыграла Коста-Рику на чемпионате мира по футболу.