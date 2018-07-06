Виталий Кличко вернется на ринг ради боя со своим главным обидчиком Льюисом

Виталий Кличко в октябре нынешнего года проведет бой с британцем Ленноксом Льюисом.

Поединок двух бывших чемпионов мира состоится в Киеве во время проведения в столице конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает "Братство Кличко", бой будет носить выставочный характер и состоится в рамках благотворительного аукциона.

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Напомним, Кличко и Льюис встречались 21 июня 2003. Поединок был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинец вел на картах всех трех судей со счетом 58:56. Позже поединок был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе", но Кличко хотел реванша. И Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении боксерской карьеры.