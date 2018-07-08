Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, забивший второй гол в ворота россиян во вчерашнем четвертьфинальном матче, после победы над сборной России выложил видео , на котором он скандирует: "Слава Украине!".

В ролике также снят бывший футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич, который сказал: "Это победа за Динамо и за Украину".

Отметим, Вида и Вукоевич ранее играли за киевское "Динамо".

Впрочем, как сообщает "Спорт-Экспресс", после публикации видео Домагой Вида сказал, что в его словах не было политики. "Это шутка для моих друзей из киевского Динамо. Я люблю русских, люблю украинцев", — добавил футболист.

Кстати, ФИФА такие шутки не нравятся и Виду вполне могут отстранить от игр.

Напомним, сборная Хорватии выиграла у России в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу со счетом 4:3.