Американский рэпер, актер и продюсер Snoop Dogg засветился в футболке футбольной сборной Хорватии.
Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.
Рэпер опубликовал фото в Instagram, где он надел на себя футболку сборной Хорватии после поединка ½ финала мундиаля против Англии в которой победителями вышли хорваты.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя
Также Снуп решил сделать ставку на победу "клетчатых", но вот о каких суммах идет речь решил умолчать.
Напомним, в финале чемпионата мира по футболу-2018 встретятся сборные Франции и Хорватии.