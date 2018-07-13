И поставил деньги на их победу

Американский рэпер, актер и продюсер Snoop Dogg засветился в футболке футбольной сборной Хорватии.

Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.

Рэпер опубликовал фото в Instagram, где он надел на себя футболку сборной Хорватии после поединка ½ финала мундиаля против Англии в которой победителями вышли хорваты.

Также Снуп решил сделать ставку на победу "клетчатых", но вот о каких суммах идет речь решил умолчать.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу-2018 встретятся сборные Франции и Хорватии.