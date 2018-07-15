Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, став обладателем "Золотого мяча" турнира.
Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Модрич провел 6 игр (604 минуты), забил два мяча.
Ранее награду выигрывали такие футболисты, как Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдо.
Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый - нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.
Лучшим голкипером чемпионата назван вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Напомним, сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 на матче чемпионата мира-2018.