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Главная » Стиль жизни » Спорт » Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
Чемпионат мира по футболу в России

Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
Фото с сайта futbik.com

Футболист провел 604 минуты на поле

15.07.18 87
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, став обладателем "Золотого мяча" турнира.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Модрич провел 6 игр (604 минуты), забил два мяча.

Ранее награду выигрывали такие футболисты, как Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдо.

Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый - нападающему сборной Франции Антуану Гризманну. 

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира. 

Лучшим голкипером чемпионата назван вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. 

Напомним, сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 на матче чемпионата мира-2018.

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