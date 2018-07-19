В итальянском Неаполе в магазинах появилась в продаже туалетная бумага с изображением легендарного новичка туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Таким образом болельщики местного клуба "Наполи" выражают свое негативное отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.
Как отмечает "Спорт-Экспресс", ранее на улицах этого итальянского города продавалась подобная атрибутика с изображением форварда Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016 году.
Напомним, ранее испанский ФК "Реал" (Мадрид) официально подтвердил информацию о переходе футболиста Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус" (Турин). Роналду будет зарабатывать в команде приблизительно 1 евро в секунду.