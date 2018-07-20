Украинцам, ставшими бронзовыми призерами на чемпионате Европы в России, не выплатят призовые

Игорь Жданов заявил, что Министерство молодежи и спорта не финансирует и не собирается финансировать вояжи в страну-агрессор за счет средств налогоплательщиков

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские дзюдоисты не получат призовые за бронзу первого в истории чемпионата Европы среди смешанных команд, потому что он проходил на территории России.

"Об участии отдельных спортсменов в международных соревнованиях в Екатеринбурге. Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансирует и не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счет средств налогоплательщиков", - заявил Жданов.

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Также за участие в этих соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия", - отметил Жданов.

Отметим, сборная Украины завоевала бронзовые медали на первом в истории дзюдо смешанном командном чемпионате Европы, который прошел в Екатеринбурге. На предварительном этапе украинцы победили Венгрию (4:2), но затем проиграли России (0:4). В утешительном турнире украинцы победили сборные Чехии (4:1) и Турции (4:2), а в поединке за бронзу одолели Францию (4:3).

Состав сборной Украины:

До 57 кг – Мария Скорая (Запорожье)

До 70 кг – Ирина Хрящевская (Киев)

Свыше 70 кг – Елизавета Каланина (Кременчуг) и Галина Тарасова (Запорожье)

До 73 кг – Геворг Манукян (Киев)

До 90 кг – Виталий Шепель (Запорожье)

Свыше 90 кг – Александр Гордиенко (Одесса) и Андрей Колесник (Киев)

Напомним, 17-летняя украинка победила в престижном турнире по дзюдо.