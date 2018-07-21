Шевченко еще два года будет тренировать сборную Украины

В субботу, 21 июля, исполком Федерации футбола Украины продлил контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Об этом сообщает пресс-служб ФФУ.
Также соглашения продлили с помощниками главного тренера Андреа Мальдерою, Мауро Тассоти и Педро Луисом Яро Регуера.
Исполком ФФУ поставил перед тренерским штабом национальной сборной Украины по футболу задача - выход команды в финальную часть Чемпионата Европы-2020.
Напомним, под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе на чемпионат мира-2018, пропустив вперед сборные Исландии и Хорватии.