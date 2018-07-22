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Главная » Стиль жизни » Спорт » Усик занял 7-е место в рейтинге лучших боксеров мира
Усик занял 7-е место в рейтинге лучших боксеров мира
Фото: twitter.com/sport24_ru

Усик занял 7-е место в рейтинге лучших боксеров мира

Теперь в десятке лучших - два украинца

22.07.18 324
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Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик занял 7-е место в обновленном рейтинге BoxRec с 692-мя очками в активе. 

На 4-м месте в мировом рейтинге - украинец Василий Ломаченко с 808-ю очками, сообщает SportArena

Возглавляет рейтинг Теренс Кроуфорд из США, а в тройку сильнейших входят Сауль Альварес (Мексика) и Геннадий Головкин (Казахстан).  

Соперник украинца в последнем бое Мурат Гассиев существенно понизился в рейтинге. Вместо 46-го места россиянин теперь занимает 69-е. 

Напомним, cегодня ночью украинец одержал победу над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской серии. Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, повторив достижение Эвандера Холифилда и О’Нила Белла.

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