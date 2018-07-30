Футбольный клуб Барселона хочет продать права на название своего стадиона Камп Ноу.

Как сообщает издание Marca.

Барселона планирует реконструировать свой родной стадион Камп Ноу к сезону 2021-2022, а для того, чтобы покрыть эти расходы испанских клуб намерен привлечь спонсора и переименовать свою арену до начала 2019 года.

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Каталонский клуб рассчитывает получить от спонсорской не менее 300 млн евро. Сотрудничать с "сине-гранатовыми" будет компания из Азии или Америки.

"Переименование Камп Ноу поможет нам оставаться конкурентоспособными", - отметил один из членов руководства Барселоны.

Напомним, на стадионах официально отменен сухой закон.