Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего

Победив россиянина Мурата Гассиева, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. И там же, прямо в ринге, объявил о намерении перейти в супертяжелый вес и драться с британцем Тони Беллью. Какие перспективы у нашего боксера в хэви-вейте, разбирался Фокус

После победы в московском "Олимпийском" Александру Усику, кроме титула чемпиона, достались четыре престижных пояса, Кубок Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов. Можно сказать, жизнь удалась. Однако Усику этого мало. Он хочет новых побед, новых вызовов. Наш боксер и ранее неоднократно заявлял, что намеревается перейти из своей весовой категории в супертяжелый дивизион. Разумеется, когда выиграет все титулы в "родном" весе.

Ну вот Усик и собрал все регалии. И тут же подтвердил серьезность своих заявлений, прямо с московского ринга бросив вызов британцу Тони Беллью – "почетному" чемпиону мира в первом тяжелом весе по версии WBC, который в настоящее время выступает в супертяжелом весе.

Ради боя с Усиком Тони Беллью готов похудеть

Тони услышал вызов Усика, и уже через полчаса после окончания титульного боя в Москве названивал своему промоутеру Эдди Хирну с просьбой организовать бой с украинцем. Тот, не откладывая дело в долгий ящик, связался с промоутером нашего боксера Александром Красюком. Словом, переговорный процесс начался уже на следующий день после великой победы Усика. Хирн даже назвал ориентировочную дату матча Беллью с Александром – октябрь-ноябрь этого года.

Впрочем, бой с Беллью можно назвать лишь промежуточной мечтой Усика. Он метит куда выше – хочет выйти в ринг против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа. Да-да, того самого, который в апреле 2017 года победил в объединительном бою за три чемпионских пояса нашего Владимира Кличко, отправив его в тяжелый нокдаун в 11-м раунде. Напомним, что именно после этого поражения Кличко-младший решил завершить профессиональную карьеру. Ну а Джошуа и поныне является лидером у супертяжей, чемпион мира в своей весовой категории.

"Если Александр побьет Тони, тогда ему будет предложен бой против Диллиана Уайта. Лишь затем можно будет говорить о поединке с Джошуа"

Интересен ли Джошуа поединок с Усиком? Промоутер британца Эдди Хирн (Беллью тоже его подопечный) дает на этот вопрос положительный ответ. "Энтони просто нарасхват – многие боксеры хотят драться с ним. Понятно и желание Усика, это амбициозный боец. Но он новичок в супертяжелом дивизионе, еще и сходу бросил вызов Беллью. Если Александр побьет Тони, тогда ему будет предложен бой против Диллиана Уайта (еще один британский боксер, занимает 10-е место в рейтинге супертяжей – Фокус). Если украинец и с ним справится, тогда можно будет говорить об организации его поединка с Джошуа. Но не раньше", – цитируют Хирна британские СМИ. Эксперты тут же подсчитали, что если Усик справится с Беллью и Уайтом, то его бой с Джошуа может состояться весной 2019 года. Дуэль двух олимпийских чемпионов Лондона-2012, а ныне абсолютных чемпионов мира в своих категориях может стать в следующем году главным событием в мире бокса. Заодно Усик сможет поквитаться с Джошуа за своего босса Владимира Кличко, ведь интересы Александра с момента его перехода в профессионалы представляет промоутерская компания K2 Promotions, основанная нашими знаменитыми братьями-боксерами.

Но вдруг неожиданный фортель выкинул Тони Беллью. "С какой радости я должен в супертяжелом весе боксировать с абсолютным чемпионом мира в другой категории? Да, я принимаю вызов Усика, но с одним условием. Ради этого боя я снова перейду в первый тяжелый вес, там мы и померяемся силами. Для меня это не проблема. В последнем бою против Дэвида Хэя я весил всего на три килограмма больше весового ограничения в первом тяжелом весе (до 90,718 кг – Прим.ред), так что согнать лишнее можно будет за пару недель. Я уважаю Усика, он отличный боксер. Но у меня есть рецепт, как с ним справиться", – заявил СМИ будущий соперник Усика. И подтверил слова своего промоутера, что бой, вероятнее всего, состоится осенью этого года в Великобритании. Представители Усика пока воздерживаются от комментариев этой ситуации.

"Допустим, Усик потеряет в скорости, но при этом может увеличиться мощь его удара"

Если для Беллью не проблема сбросить вес и опуститься дивизионом ниже, то не возникнут ли сложности у Александра в связи с добавлением необходимых для выступлениях в хэви-вейте килограммов? Ведь набор веса может, например, снизить скорость передвижения Усика в ринге, а ведь это один из главных его козырей. С этим вопросом Фокус обратился к ветерану профессионального бокса Владимиру Вирчису, который несколько лет был украинским супертяжем N3 после братьев Кличко.

"Действительно, зачастую набор веса у профессионального боксера приводит к снижению его скоростных характеристик. Но, если верить закону о сохранении энергии, когда в одном месте убыло, то в другом обязательно прибудет. Допустим, Усик потеряет в скорости, но при этом может увеличиться мощь его удара. И такое бывает. Я, например, боксировал в совершенно другом стиле, чем Усик. Не было у меня никогда скорости, но я был неплохим панчером и часто выигрывал свои бои нокаутами. В супертяжелом дивизионе скоростные бойцы редкость, но тем интереснее будет следить за выступлениями Саши на этом уровне. У него прекрасная команда и грамотные тренеры. Уверен, они рассчитают и "правильный" вес для Усика, который позволит ему демонстрировать в ринге свои лучшие качества", – рассказал Фокусу Владимир.

Самое время обратиться к цифрам. В настоящее время "боевой" вес Усика – 90 кг. В супертяжелом дивизионе боксер должен весить не менее 200 фунтов (90,718 кг). Так что Усику достаточно будет набрать один-два килограмма, чтобы боксировать в супертяжах. Понятное дело, что речь идет о наборе мышечной массы. И эта прибавка вряд ли сделает Александра медлительным.

Диллиан Уайт – самый тяжелый противник Усика в прямом смысле этого слова. Его масса равна 117 кг



Взглянем на антропометрию ближайших соперников Усика. Тони Беллью всего на сантиметр выше соперника – 191, а весит в районе 94 кг. У Диллиана Уайта – 193 см и 117 кг. И, наконец, Энтони Джошуа – 198 см и 113 кг. Как видим, кроме Беллью, остальным наш боксер уступает и в росте, и – особенно! – в весе. Вот бои с ними и покажут, что эффективнее сработает – скорость или масса. Но сначала – крепкий орешек Беллью.

И на закуску. Хоть и отправил Энтони Джошуа в нокдаун нашего Владимира Кличко, но это не испортило их приятельских отношений. На днях стало известно, что Кличко-младший откликнулся на предложение британца и теперь будет помогать ему готовиться к бою с россиянином Александром Поветкиным (его украинец победил в Москве осенью 2013 года). В этом поединке, который состоится 22 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Энтони будет отстаивать свои титулы в супертяжелом весе. Ну а Кличко-младший, пользуясь случаем, запасется полезной информацией о грядущем сопернике своего подшефного Александра Усика.