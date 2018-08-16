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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Мариуполь" прекратил выступления в Лиге Европы

"Мариуполь" прекратил выступления в Лиге Европы

"Мариуполь" прекратил выступления в Лиге Европы
Фото: ФК "Мариуполь"

Украинцы и в ответном матче проиграли французскому "Бордо"

16.08.18 17
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Чуда не произошло. Проиграв неделю назад в Одессе "Бордо" со счетом 1:3, "Мариуполь" фактически лишился шансов пробиться в плей-офф раунд Лиги Европы, где будут разыграны путевки в групповой турнир. А на выезде во Франции украинцы отчаянно противостояли более опытному и мастеровитому еврокубковому бойцу, но хозяева поля порадовали своих поклонников еще одной победой – 2:1.

Мариупольцы смогли отстоять свои ворота "сухими" лишь в первом тайме, выручил несколько раз и вратарь Худжамов. А в дебюте второго тайма французам понадобилось аж три минуты, чтобы дважды вынудить экс-голкипера сборной Украины доставать мяч из сетки. Отличились Пунже (54-я минута) и Санкаре (56-я). Но такой поворот не сломил гостей и они даже сумели забить гол престижа – на 66-й минуте отличился Фомин. Но это было все, на что оказался способен в гостях "Мариуполь". Украинская команда завершила свои выступления в текущей Лиге Европы на минорной ноте.

Напомним, "Атлетико" в третий раз завоевал суперкубок УЕФА.

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