"Мариуполь" прекратил выступления в Лиге Европы

Чуда не произошло. Проиграв неделю назад в Одессе "Бордо" со счетом 1:3, "Мариуполь" фактически лишился шансов пробиться в плей-офф раунд Лиги Европы, где будут разыграны путевки в групповой турнир. А на выезде во Франции украинцы отчаянно противостояли более опытному и мастеровитому еврокубковому бойцу, но хозяева поля порадовали своих поклонников еще одной победой – 2:1.

Мариупольцы смогли отстоять свои ворота "сухими" лишь в первом тайме, выручил несколько раз и вратарь Худжамов. А в дебюте второго тайма французам понадобилось аж три минуты, чтобы дважды вынудить экс-голкипера сборной Украины доставать мяч из сетки. Отличились Пунже (54-я минута) и Санкаре (56-я). Но такой поворот не сломил гостей и они даже сумели забить гол престижа – на 66-й минуте отличился Фомин. Но это было все, на что оказался способен в гостях "Мариуполь". Украинская команда завершила свои выступления в текущей Лиге Европы на минорной ноте.

Напомним, "Атлетико" в третий раз завоевал суперкубок УЕФА.