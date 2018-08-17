Украинский наставник на время покинул "Астану"

Украинский тренер "Астаны" Роман Григорчук взял небольшую паузу в работе, сообщает пресс-служба казахского клуба.
Пока что функции наставника чемпионов Казахстана будет выполнять ассистент украинца Григорий Бабаян.
"Я обратился к президенту клуба Саяну Хамитжанову с просьбой временно отпустить меня из расположения клуба по обстоятельствам личного характера. Данное решение было сложным для принятия, но мне помогло то, что в команде у меня есть помощник, которому я могу смело доверить исполнение обязанностей главного тренера на период моего отсутствия – Григорий Бабаян. Команда и игроки отлично с ним знакомы, и я верю, что до моего возвращения команда остается в надежных руках и не будет негативного влияния на рабочий процесс и результаты клуба. Также хотел бы выразить благодарность президенту клуба за то, что он понял мои мотивы и принял мою просьбу", - рассказал пресс-службе клуба Роман Григорчук.
Ни Григорчук, ни президент "Астаны" не сообщили, когда примерно тренер вернется к исполнению своих обязанностей.
Напомним, что украинский тренер только в начале лета возглавил топ-клуб Казахстана, и на сегодняшний день его команда удерживает лидерство в чемпионате.