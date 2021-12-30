Возвращение легенды. Роман Григорчук подписал контракт с "Черноморцем"

56-летний специалист уже возглавлял одесский клуб: под его руководством "Черноморец" играл в плей-офф Лиги Европы

Футбольный клуб "Черноморец" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Роман Григорчук, ранее работавший с одесской командой.

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Контракт с 56-летним специалистом подписан сроком на три года. Сам Григорчук отметил, что рад вернуться в клуб и с нетерпением ожидает первого домашнего матча.

Кроме этого, на официальном сайте "моряков" сообщается о том, что клуб получил нового генерального партнера. Им стала компания Vertex United.

Роман Григорчук возглавил "Черноморец" во второй раз в карьере. Первый приход тренера в одесский клуб состоялся в 2010 году. Григорчук работал с командой четыре года и покинул свой пост в 2014-м. Под его руководством "Черноморец" доходил до финала Кубка Украины в 2013 году, а в сезоне 2013/2014 участвовал в плей-офф Лиги Европы УЕФА, где уступил французскому "Лиону" в 1/16 финала.

После работы в Одессе, Роман Григорчук уехал в Азербайджан, где в течение трех сезонов возглавлял футбольный клуб "Габала". В 2018-2019 годах он работал в казахстанской "Астане", а последним местом работы главного тренера для Григорчука был солигорский "Шахтер" (Беларусь).

Отметим, что в качестве главного тренера Григорчук становился чемпионом Казахстана и Беларуси, а также выигрывал Суперкубки этих стран.

В июле Фокус рассказывал, что "Черноморец" арендовал 12 футболистов у киевского "Динамо". Это событие вызвало негативную реакцию у болельщиков одесского клуба, которые не хотели видеть свою команду в качестве фарм-клуба. Это привело к акциям протеста: в октябре ультрас "Черноморца" вывесили оскорбительный баннер в адрес футболистов и руководства клуба.