Повернення легенди. Роман Григорчук підписав контракт із "Чорноморцем"

56-річний фахівець уже очолював одеський клуб: під його керівництвом "Чорноморець" грав у плей-оф Ліги Європи.

Футбольний клуб "Чорноморець" оголосив призначення нового головного тренера. Ним став Роман Григорчук, який раніше працював з одеською командою.

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Контракт із 56-річним фахівцем підписано терміном на три роки. Сам Григорчук зазначив, що радий повернутися до клубу та з нетерпінням чекає першого домашнього матчу.

Окрім цього, на офіційному сайті "моряків" повідомляється про те, що клуб отримав нового генерального партнера. Ним стала компанія Vertex United.

Роман Григорчук очолив "Чорноморець" вдруге в кар'єрі. Перший прихід тренера в одеський клуб відбувся у 2010 році. Григорчук працював із командою чотири роки і залишив свою посаду 2014-го. Під його керівництвом "Чорноморець" доходив до фіналу Кубка України в 2013 році, а в сезоні 2013/2014 брав участь у плей-оф Ліги Європи УЄФА, де поступився французькому "Ліону" в 1/16 фіналу.

Після роботи в Одесі Роман Григорчук поїхав в Азербайджан, де протягом трьох сезонів очолював футбольний клуб "Габала". У 2018-2019 роках він працював у казахстанській "Астані", а останнім місцем роботи головного тренера для Григорчука був солігорський "Шахтар" (Білорусь).

Зазначимо, що головним тренером Григорчук ставав чемпіоном Казахстану та Білорусі, а також вигравав Суперкубки цих країн.

У липні Фокус розповідав, що "Чорноморець" орендував 12 футболістів у київського "Динамо". Ця подія викликала негативну реакцію у вболівальників одеського клубу, які не хотіли бачити свою команду як фарм-клуб. Це призвело до акцій протесту: в жовтні ультрас "Чорноморця" вивісили образливий банер на адресу футболістів і керівництва клубу.