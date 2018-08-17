Реал Мадрид готов купить Неймара за рекордную сумму, - СМИ

Президент Реал Мадрида Флорентино Перес готов потратить 300 млн евро ради трансфера звезды Пари Сен-Жермен Неймара.

Об этом сообщает Sport.es.

Такое решение президент мадридского клуба принял после поражения Реала со счетом 2:4 в Суперкубке УЕФА от Атлетико.

Реал продал свою звезду Криштиану Роналду в Ювентус и теперь ищет нового игрока, который мог бы стать лидером команды.

Если этот трансфер состоится, то он станет рекордным в истории футбола.

ПСЖ не намерен расставаться с Неймаром, но парижский клуб испытывает давление со стороны УЕФА относительно финансового фэйр-плей и это может изменить планы боссов парижан.

Напомним, Роналду в Ювентусе будет зарабатывать 1 евро в секунду.