Луганская "Заря" сегодня сыграет с "РБ Лейпциг"

Сегодня, в четверг, 23 августа, луганская Заря проведет свой первый матч стадии плей-офф в Лиге Европы против РБ Лейпциг.

Игра пройдет в Запорожье и начнется в 21.30.

Как сообщает официальный сайт луганской команды, главный тренер Зари Юрий Вернидуб перед матчем заявил, что очень надеется на поддержку болельщиков на трибунах, так как соперник очень серьезный.

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"Команда очень сильная. Она достаточно хорошо проявляет себя в чемпионате Германии. Показатель: они продали одного из своих игроков, полузащитника Наби Кейта в топ-клуб, английский Ливерпуль за 60 млн евро. Это о чем-то да говорит.

Ред Булл Лейпциг - богатый клуб в финансовом плане, и очень хорошие молодые футболисты, серьезного уровня. Много игроков, которые участвовали в недавнем чемпионате мира. Это швед Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен из сборной Дании, Тимо Вернер из команды Германии, есть 2-3 сборника из национальной команды Австрии. В целом 7-8 игроков сильных сборных. А еще 3 игрока молодежной сборной Франции (U-21)", - заявил Юрий Вернидуб.

Напомним, киевское "Динамо" вчера уступило "Аяксу" в Амстердаме.