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Главная » Стиль жизни » Спорт » Луганская "Заря" сегодня сыграет с "РБ Лейпциг"

Луганская "Заря" сегодня сыграет с "РБ Лейпциг"

Луганская "Заря" сегодня сыграет с "РБ Лейпциг"
Фото: 061

Матч будет очень сложным

23.08.18 13
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Сегодня, в четверг, 23 августа, луганская Заря проведет свой первый матч стадии плей-офф в Лиге Европы против РБ Лейпциг.

Игра пройдет в Запорожье и начнется в 21.30.

Как сообщает официальный сайт луганской команды, главный тренер Зари Юрий Вернидуб перед матчем заявил, что очень надеется на поддержку болельщиков на трибунах, так как соперник очень серьезный.

"Команда очень сильная. Она достаточно хорошо проявляет себя в чемпионате Германии. Показатель: они продали одного из своих игроков, полузащитника Наби Кейта в топ-клуб, английский Ливерпуль за 60 млн евро. Это о чем-то да говорит.

Ред Булл Лейпциг - богатый клуб в финансовом плане, и очень хорошие молодые футболисты, серьезного уровня. Много игроков, которые участвовали в недавнем чемпионате мира. Это швед Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен из сборной Дании, Тимо Вернер из команды Германии, есть 2-3 сборника из национальной команды Австрии. В целом 7-8 игроков сильных сборных. А еще 3 игрока молодежной сборной Франции (U-21)", - заявил Юрий Вернидуб.

Напомним, киевское "Динамо" вчера уступило "Аяксу" в Амстердаме.

 

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