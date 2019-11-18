Коноплянка скучает за Ракицким: Без него сборная что-то потеряла

Ярослав Ракицкий уже официально попрощался с национальной командой, заявив, что ждал вызова в сборную на протяжении всего 2019 года

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал решение Ярослава Ракицкого прекратить выступления за национальную команду. Об этом сообщает iSport со ссылкой на журнал Футбол.

Коноплянка заявил, что чувствует нехватку Ракицкого и считает, что без него сборная что-то потеряла.

"Конечно, без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает", – сказал Коноплянка.

Он добавил, что кроме футбольного мастерства, Ракицкий обладает другими хорошими качествами, в частности верностью своим друзьям.

"Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек", – сказал Коноплянка.

Отметим, что экс-защитник донецкого "Шахтера", скандально перешедший в этом году в питерский "Зенит", Ярослав Ракицкий официально попрощался с национальной командой, заявив, что ждал вызова в сборную Украины на протяжении всего 2019 года.

Он поздравил своих бывших коллег по сборной с выходом на Евро-2020, добавив, что продолжать выступление в команде ему помешала большая политика.

Он также сказал, что для него было честью выступать за сборную Украины, и поблагодарил всех болельщиков, независимо от того, поддерживали ли они его или нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Ракицкий стал игроком "Зенита" на 3,5 года - до лета 2022 года. Сумма трансфера не разглашается.

Бывший защитник "Шахтера" заявил, что ему было неинтересно играть в чемпионате Украины последние годы.

Экс- форвард сборной Украины Андрей Воронин заявил, что Ракицкий является лучшим защитником Украины на протяжении последних лет.

Бывший футболист сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев заступился за Ракицкого и отвел ему место в сборной.