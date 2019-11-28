"Александрия" потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЕ, проиграв "Вольфсбургу" 0:1
Украинский клуб провел отличный матч, но не сумел забить гостям из Германии
"Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 0:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, потеряв шансы на выход в плей-офф. Об этом сообщает iSport.
В ходе матча "Александрия" ничем не уступала именитому сопернику, игра проходила в равной борьбе. Негативным моментом стала травма одного из лидеров украинской команды Кирилла Ковальца, вместо которого на 38-й минуте вышел Денис Безбородько.
И именно с участием Безбородько уже в компенсированное время первого тайма в ворота "Александрии" был назначен пенальти. В штрафной площадке был сбит игрок "Вольфсбурга" и немцы реализовали одиннадцатиметровый удар. 0:1.Важно
Во втором тайме "Александрия" начала наседать на ворота "Вольфсбурга" активнее, но и немецкая команда создавала опасные моменты у наших ворот. Впрочем, голов зрители больше не увидели.
"Александрия" играла не хуже, но минимально проиграла. Команда с 3 очками осталась на последнем месте в группе и потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В матче третьего тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Копенгагеном" из Дании 1:1.
- "Динамо" выбило "Шахтер" из борьбы за кубок Украины, победив со счетом 2:1.