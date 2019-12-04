Боксеры провели открытые тренировки перед боем

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, завоевавший в свое время титулы в бою против украинца Владимира Кличко, поделился ожиданиями от реванша с действующим чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

Об этом сообщает Вigfightweekend.

"Я хочу прикоснуться к своим поясам, поскольку давно не держал их в руках. Они тяжелые, поэтому я дал Руису их на временное хранение. Но теперь я снова хочу взять их в руки. Но их не было рядом со мной около шести месяцев. Теперь я снова хочу взять их в руки", – сказал Джошуа.

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После боя с Кличко Джошуа медленно скатывался вниз, – Фредди Роуч

Он добавил, что относится к своему сопернику с уважением, однако не будет его жалеть в бою.

"Пожму Энди руку, поскольку нам все равно нужно будет боксировать. Это спорт, здесь так принято. Но как только прозвучит стартовый гонг, я тут же снесу ему голову", – сказал британец.

Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию, где 7 декабря в Эр-Рияде состоится их поединок, и провели открытые тренировки.

Энди Руис выразил уверенность в своей победе над британским боксером, который у многих считается по-прежнему фаворитом, несмотря на поражение от мексиканца в первом бою.

"Чувствую себя отлично. Вы же знаете, что я сотворил историю в Нью-Йорке, и я непременно повторю это здесь", – сказал Руис.

Во время тренировки он показал впечатляющую для его комплекции скорость рук.

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Джошуа, наоборот, предпочел побыстрее выполнить необходимую для раскрутки боя часть программы и скрыться от внимания публики.

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Как ранее сообщал Фокус:

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, недавно перешедший в супертяжелый дивизион, украинский боксер Александр Усик заявил, что Энди Руис напоминает "кругленький пузырь", но он очень пластичный и взрывной.