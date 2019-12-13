"Александрия" завершает выступление в Лиге Европы поражением

Поединок против "Гента" завершился счетом 2:1 в пользу бельгийцев

"Александрия" не смогла обыграть бельгийский "Гент" в рамках матча группового этапа Лиги Европы.

Поединок завершился счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

Подопечные Владимира Шарана расположились на четвертом месте в группе, сыграв трижды вничью и три раза потерпев поражение.

В первом тайме полузащитник "Гента" Роман Безус отдал два ассиста на Депуатра, а тот оформил дубль в ворота Юрия Панькива. До перерыва бельгийцы имели игровое преимущество.

После перерыва "Александрии" удалось изменить ход встречи, что привело к голу Мирошниченко.

В итоге, Гент набрал 12 очков и выиграл группу, Вольфсбург вышел в 1/16 финала со второго места. Александрия завершила последней.

Сегодня ранее киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 1:1.

Как ранее сообщал Фокус:

В другом матче ЛЕ "Александрия" во Львове расписала ничью с бельгийским "Гентом" и взяла первое очко во втором по престижности европпейском трунире.