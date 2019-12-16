Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: "Шахтер" сразится с "Бенфикой"
2019-12-16 14:51:24
Донецкий клуб попал в число "несеяных" команд
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 Лиги Европы по футболу, сообщает iSport.
Среди участников, которые продолжают борьбу за трофей, есть представитель Украины - донецкий "Шахтер". Горняки "понизились" в классе, заняв третье место на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Шахтер" попал в число "несеяных" команд, поскольку в рейтинге неудачников ЛЧ уступил "Интеру", "Аяксу", "Зальцбургу" и "Бенфике". Именно с лиссабонским клубом "Шахтер" и сыграет в 1/16 финала.
Традиционно "сеяные" команды сыграют ответные матчи на своем поле. На этом этапе не могли встретиться клубы из одной ассоциации, и клубы, которые играли в одной группе Лиги Еврорпы.
Пары 1/16 финала Лиги Европы:
- Вулверхэмптон - Эспаньол
- Спортинг - Башакшехир
- Хетафе - Аякс
- Байер - Порту
- Копенгаген - Селтик
- АПОЭЛ - Базель
- Клуж - Севилья
- Олимпиакос - Арсенал
- Алкмар - ЛАСК
- Брюгге - Манчестер Юнайтед
- Лудогорец - Интер
- Айнтрахт - Зальцбург
- Шахтер - Бенфика
- Вольфсбург - Мальме
- Рома - Гент
- Рейнджерс – Брага
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.
10 лет назад "Шахтер" уже выигрывал второй по значимости еврокубковый турнир, который тогда назывался Кубком УЕФА, одолев в стамбульском финале немецкий "Вердер" со счетом 2:1.
Как ранее сообщал Фокус:
- В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Харькове проиглал со счетом 0:3 итальянской "Аталанте" и покинул турнир. "Горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.
- Полузащитник "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году.