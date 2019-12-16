Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: "Шахтер" сразится с "Бенфикой"

2019-12-16 14:51:24

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Донецкий клуб попал в число "несеяных" команд

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 Лиги Европы по футболу, сообщает iSport.

Среди участников, которые продолжают борьбу за трофей, есть представитель Украины - донецкий "Шахтер". Горняки "понизились" в классе, заняв третье место на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Шахтер" попал в число "несеяных" команд, поскольку в рейтинге неудачников ЛЧ уступил "Интеру", "Аяксу", "Зальцбургу" и "Бенфике". Именно с лиссабонским клубом "Шахтер" и сыграет в 1/16 финала.

Традиционно "сеяные" команды сыграют ответные матчи на своем поле. На этом этапе не могли встретиться клубы из одной ассоциации, и клубы, которые играли в одной группе Лиги Еврорпы.

Пары 1/16 финала Лиги Европы:  

  • Вулверхэмптон - Эспаньол
  • Спортинг - Башакшехир
  • Хетафе - Аякс
  • Байер - Порту
  • Копенгаген - Селтик
  • АПОЭЛ - Базель
  • Клуж - Севилья
  • Олимпиакос - Арсенал
  • Алкмар - ЛАСК
  • Брюгге - Манчестер Юнайтед
  • Лудогорец - Интер
  • Айнтрахт - Зальцбург
  • Шахтер - Бенфика
  • Вольфсбург - Мальме
  • Рома - Гент
  • Рейнджерс – Брага

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.

10 лет назад "Шахтер" уже выигрывал второй по значимости еврокубковый турнир, который тогда назывался Кубком УЕФА, одолев в стамбульском финале немецкий "Вердер" со счетом 2:1.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Харькове проиглал со счетом 0:3 итальянской "Аталанте" и покинул турнир. "Горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.
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