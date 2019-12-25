Стало известно, где будет базироваться украинская сборная на Евро-2020
2019-12-25 14:52:04
Сборная Украины разместится в Бухаресте
Футболисты украинской сборной во время Евро-2020 будут тренироваться и жить в Бухаресте.
Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает официальный сайт УАФ.
"Наши представители просмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене – просматривали там все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте. У нас было определенное преимущество, потому что мы еще до жеребьевки точно знали, в какой группе играть. Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов", – рассказал Павелко.
По его словам, окончательное решение при выборе места дислокации было за главным тренером сборной Андрее Шевченко.
Он добавил, что в Бухаресте будет работать фан-посольство для украинских болельщиков.
"В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором поклонники сборной Украины смогут получить ответы на любые вопросы", – добавил Павелко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальная сборная Украины по футболу досрочно завоевала право выступать на Евро-2020, после победы 14 октября над действующими чемпионами Европы футболистами сборной Португалии со счетом 2:1.
- 17 ноября сборная провела заключительный поединок в отборе Евро-2020, в котором на 55-тысячном стадионе "Райко Митич" в Белграде обменялась голами с командой Сербии (2:2), и квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей отборочной группе.