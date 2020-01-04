Еще один "специалист" усомнился в успехе Усика в супертяжелом весе

По мнению Барри Макгигана, мощь – до сих пор главный элемент в хэвивейте

Очередной промоутер в мире бокса Барри Макгиган поставил под сомнение перспективы украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе. Об этом пишет Mirror.

Как сообщалось ранее, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уже заявлял, что украинцу пока рано думать о бое с действующим чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа.

"Усик хочет стать вторым Эвандером Холифилдом, но я предполагаю, что ему не хватит мощи для современного супертяжеловеса. Мощь – до сих пор главный элемент в хэвивейте. В тяжелом дивизионе она была у Усика в изобилии. Нужно признать, что украинец показывал великолепный бокс", – сказал Макгиган.

По его мнению, бойцы с более легким весом в супертяжелом дивизионе всегда рискуют быть нокаутированными.

"Но когда твой оппонент весит на 20 килограммов больше, то всегда есть риск, что он тебя нокаутирует. Ты можешь одолеть соперника, "перебегав" его. Это, как раз, и сделал Усик в бою с Чаззом Уизерспуном. Но если боксер мирового класса попадет по твоему подбородку, то не исключено, что бой для тебя быстро закончится", – приводит слова Макгигана Mirror.

Как ранее сообщал Фокус:

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что уже готовится к бою с украинцем Александром Усиком, а также о том, что переговоры о проведении поединка начнутся в середине весны.