"Арсенал" согласовал с "Шахтером" трансфер Матвиенко, – СМИ

Решающее слово остается за "канонирами"

Лондонский "Арсенал" утвердил все детали трансфера украинского защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко. Об этом сообщает zbirna.com с ссылкой на собственных инсайдеров.

Сообщается, что решающее слово остается за англичанами, которые выбирают кандидатуру на место центрального защитника. Помимо Матвиенко, "Арсенал" рассматривает центрбека бразильского "Фламенго" испанца Пабло Мари.

Клубы еще не пришли к компромиссу касательно перехода игрока. Бразильцы настаивают на немедленном выкупе игрока, в то время, как англичане желают оформить арендное соглашение до конца сезона с правом возможной покупки.

Как ранее сообщал Фокус:

"Арсенал” предложил сумму "Шахтеру" взять Николая Матвиенко в аренду до конца сезона-2019/20 за 4,5 млн фунтов стерлингов и включить в соглашение пункт об обязательном летнем выкупе игрока за 22 млн фунтов.