Доспехи, одетые боксером ради яркого выхода в ринг, оказались слишком тяжелы

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свое поражения в поединке против Тайсона Фьюри. По его словам, причиной неудачного выступления стал костюм, в который облачился боксер ради яркого выхода в ринг.

Об этом пишет Yahoo Sports.

"Факт состоит в том, что мой костюм был слишком тяжелым для меня. Я не чувствовал ног с самого начала боя. В третьем раунде мои ноги были полностью убиты. Но я воин, люди знают это. Легко сказать, что я не чувствовал ног, или что-то еще. После боя многие говорили мне: "Было похоже, что с тобой что-то не так". Это на самом деле было так. Я старался изо всех сил, но из-за своего костюма не чувствовал ног", – сказал Уайлдер.

Деонтей Уайлдер выходит в ринг для поединка с Тайсоном Фьюри

По его словам весь его наряд для выхода в ринг перед боем наряд весил около 18 кг или больше.

"Я впервые надел этот костюм перед боем. Я не думал, что это будет так тяжело. Со шлемом и всеми батареями он весил более 18 кг. Я хотел отдать дань Месяцу черной истории. Хотел, чтобы это выглядело хорошо, и я полагаю, что поставил это выше всего остального", – сказал Уайлдер.

Он также выразил недовольство тем, что бой был остановлен.

"Я говорил своей команде никогда, ни при каких условиях не выбрасывать полотенце. У меня было еще пять раундов. Независимо от того, как все выглядело, я по-прежнему был в бою. Я понимаю, что рефери пытался сделать как лучше для меня, но это моя жизнь и моя карьера, и нужно учитывать мои желания", – сказал американец.

Уайлдер также заявил, что планирует провести третий бой с Фьюри.

Как ранее сообщал Фокус:

Британец Тайсон Фьюри победил в реванше Деонтея Уайлдера, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой категории профессионального бокса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, после того как он бросил пить алкоголь и начал избирательно относиться к продуктам, которые употребляет.

Александр Усик сказал, что Тайсон Фьюри является самым непредсказуемым и непростым для него соперником.