"Красиво побью". Усик — о возможном бое с Фьюри (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF уверен, что сможет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о возможном бое с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает издание Championat.com со ссылкой на YouTube-канал FightHype.com.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, как он собирается побить такого великана, как Фьюри, Усик лаконично ответил: "Красиво побью".

По словам 34-летнего боксера, его встреча с Фьюри зависит от результата переговоров между ними и Энтони Джошуа.

"Как договоримся. Если бы Джошуа отошел в сторону, было бы проще, потому что это минус ступенька для меня на пути к званию абсолютного чемпиона мира", — сказал Усик.

[ + – ] Александр Усик - о бое против Тайсона Фьюри

После победы над Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне, Александр Усик стал чемпионом мира в трех основных версиях — WBA, WBO и IBF. Сторона британца активировала прописанную в контракте опцию реванша Усик — Джошуа. Ответный поединок должен состояться весной 2022 года, но место его проведения до сих пор остается неизвестным.

В эту историю вклинился другой британский боксер, Тайсон Фьюри. "Цыганский король" на прошлой неделе резко высказался в адрес Джошуа. По словам Фьюри, он предложил соотечественнику деньги, чтобы тот отказался от боя-реванша с Усиком, поскольку для Фьюри встреча с украинцем станет шансом стать абсолютным чемпионом мира. Впрочем, Джошуа не принял предложение от чемпиона мира по версии WBC.

Напомним, что 10 октября в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и защитил чемпионский титул по версии WBC. После поединка Уайлдер был доставлен в больницу для обследования: он проиграл нокаутом в 11-м раунде.