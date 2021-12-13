"Гарно поб'ю". Усик — про можливий бій із Ф'юрі (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF упевнений, що зможе стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Український боксер і чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усік розповів про можливий бій із британцем Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє видання Championat.com із посиланням на YouTube-канал FightHype.com.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, як він збирається побити такого велетня як Ф'юрі, Усік лаконічно відповів: "Гарно поб'ю".

За словами 34-річного боксера, його зустріч із Ф'юрі залежить від результату переговорів між ними й Ентоні Джошуа.

"Як домовимося. Якби Джошуа відійшов убік, було б простіше, бо це мінус сходинка для мене на шляху до звання абсолютного чемпіона світу", — сказав Усик.

[ + – ] Олександр Усик — про бій проти Тайсона Ф'юрі

Після перемоги над Ентоні Джошуа 25 вересня в Лондоні Олександр Усик став чемпіоном світу в трьох основних версіях – WBA, WBO та IBF. Сторона британця активувала прописану в контракті опцію реваншу Усик — Джошуа. Поєдинок у відповідь має відбутися навесні 2022 року, але місце його проведення досі залишається невідомим.

У цю історію вклинився інший британський боксер, Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" минулого тижня різко висловився на адресу Джошуа. За словами Ф'юрі, він запропонував співвітчизнику гроші, щоб той відмовився від бою-реваншу з Усиком, оскільки для Ф'юрі зустріч із українцем стане шансом стати абсолютним чемпіоном світу. Втім Джошуа не прийняв пропозицію від чемпіона світу за версією WBC.

Нагадаємо, що 10 жовтня в Лас-Вегасі Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера та захистив чемпіонський титул за версією WBC. Після поєдинку Вайлдера було доставлено до лікарні для обстеження: він програв нокаутом в 11-му раунді.