"У них есть право": Усик имеет шансы на сохранение чемпионских поясов до боя-реванша с Фьюри

По словам президента IBF Дэрила Пиплза, для сохранения титулов команде украинского боксера нужно сослаться на "специальные условия".

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В Международной боксерской федерации (IBF) выразили готовность пойти на встречу абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику относительно обязательной защиты титула организации. С таким заявлением выступил президент IBF Дэрил Пиплз, информирует BoxingScene.

"У них есть право. Почему до сих пор не воспользовались? Мне неизвестно. По правилам IBF, любой действующий чемпион имеет возможность обратиться и получить исключение. Любой действующий чемпион — по любому из правил IBF", — рассказал Пиплз.

Отметим, что титул чемпиона по версии IBF Александр Усик получил после победы над британцем Энтони Джошуа в 2021 году. В 2023 году обязательным претендентом на титул стал представитель Хорватии Филип Хргович. Перед поединком украинца против Тайсона Фьюри стало известно, что 1 июня Международная боксерская федерация лишит победителя объединительного боя пояса IBF.

Бой Усик — Фьюри 2: что известно

По результату первого поединка украинец стал победителем после раздельного решения судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику — 115:112, 114:113.

В то же время организаторы поединка определились со сроками боя-реванша. По предварительным данным он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. В случае, если IBF не отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и британца Дюбуа, то победитель реванша продолжит оставаться абсолютным чемпионом.

Если Фьюри откажется от боя Усик будет иметь как минимум трех кандидатов в соперники. После победителя поединка Хргович — Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса — регулярный чемпион WBA Мануэль Чарр и временный чемпион WBO Уайлдер Паркер.

Напомним, что 20 августа 2022 года на арене King Abdullah Sports City состоялся бой-реванш Энтони Джошуа с Александром Усиком, во время которого британец пытался вернуть себе титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO. Однако победу одержал украинец.

К тому же в августе 2022 года после победы в бою-реванше британца Энтони Джошуа, украинский боксер Александр Усик не только защитил чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, но и стал чемпионом мира по версии журнала The Ring.