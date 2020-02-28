Украинская ночь в Лиссабоне. Матч-триллер: "Шахтер" прошел "Бенфику" в Лиге Европы

Расписав вечером в четверг суперрезультативную ничью в Лиссабоне с «Бенфикой» - 3:3, «Шахтер» по сумме двух встреч (в Харькове неделю назад, напомним, подопечные Луиша Каштру победили 2:1), вышел в 1/8 Лиги Европы. Эксперты хотят матча с Ромой.

За несколько минут до начала поединка над стадионом традиционно воспарил живой символ «Бенфики» – орлица Витория (то есть «Победа»), большая красивая птица с привязанными к лапам ленточками клубных цветов. Это ритуал, который уже много лет имеет место перед каждым домашним матчем лиссабонцев. Зрелище просто завораживающее… Сделав три-четыре круга под радостное улюлюканье трибун, Витория приземлилась на специальную подставку, и следующим над «Эштадиу да Луж» полетел уже гимн Лиги Европы. А в воздухе повис невольный вопрос: «Позволит ли «Шахтер» вот так же свободно парить на поле игрокам хозяев?».

На старте поединка, увы, позволил, да еще как: за первые 9 минут «Бенфика» создала 4 опасных момента у ворот «оранжево-черных». И последний из них привел к голу. Пицци, забивший «горнякам» и в харьковском матче, вновь выиграл «конкурс капитанов» у Пятова: как-то очень легко вошел в штрафную и пробил из-под Кривцова под дальнюю от себя стойку. Удар был не таким сильным, но по-бильярдному точным, с подкруткой, да еще и небольшим отскоком от газона – 1:0. И стадион (кстати, он был заполнен не более, чем на 2/3, но спасала хорошая акустика) разразился громогласными бравурными песнопениями. Но ликование бенфикишташ, как называют в Португалии фанатов «Бенфики», было недолгим. «Шахтер», вместо того, чтобы «поплыть», неожиданно быстро отыгрался. У гостей прошла стремительная атака правым флангом. Быстроногий Додо, не игравший в харьковском матче из-за дисквалификации, пронесся по бровке и прострелил мимо вышедшего ему навстречу Влаходимоса на линию вратарской. Туда на всех парах несся Мораес – чтобы замкнуть передачу, и два португальских защитника – чтобы помешать это сделать. В итоге мяч, ткнувшись в эту группу, срикошетил в сетку. Причем, последним его коснулся центрбек хозяев Рубен Диаш – имеем автогол и вторую единичку на табло. Правда, арбитр встречи Бьорн Куйперс не сразу указал на центр, вначале посоветовавшись со своим видеоассистентом на предмет того, не было ли у Мораеса игры рукой. На сей раз VAR наш гол не отобрал.

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Сравняв счет, «Шахтер» постарался успокоить игру, и на время это удалось. В какой-то момент трибуны даже стали недовольно свистеть. Быстрее других отреагировал на такую реакцию болельщиков Диаш. Во время подачи углового за несколько минут до перерыва, он перепрыгнул и продавил Матвиенко (наш защитник отскочил от него как от бетонной стены) и головой – с отскоком от газона – вколотил мяч в сетку. 2:1 – и «шестерка» хозяев понесся к трибунам, колотя себя кулаком в грудь: «Я исправился!». До перерыва у ворот Пятова еще пару раз вспыхивали приступы паники, но пронесло – хозяйского «гола в раздевалку» не случилось.

«Команда функционально провалила первый тайм. Я бы понял, если бы сил не хватило на второй тайм, но почему они с самого начала пешком ходят – мне это непонятно», - провел в перерыве краткий «разбор полетов» футбольный эксперт Сергей Морозов, смотревший матч вместе с украинскими журналистами в ложе прессы.

Словно усугубляя эти выводы, «Бенфика» в самом начале второго тайма забила третий гол. Причем, «горняки» по сути привезли сами себе. Матвиенко отбрасывал на Пятова, но крайне неудачно: мяч перехватил Диего Соуза, откатил под удар Рафе Силве, а тот расстреливал уже пустые ворота – 3:1. Рев восторга, которым взорвался «Эштадиу да Луж», был слышен, наверное, во всех уголках Лиссабона.

Невероятно, но «Шахтер» во второй раз за матч сумел моментально ответить. Степаненко показал, что и мы умеем выигрывать «второй этаж» при розыгрыше угловых. Тарас головой вколотил такой «гвоздь», что едва не порвал сетку хозяйских ворот – 2:3. Этот счет не устраивал уже хозяев, и они понесли забивать. Но подопечные Каштру выстояли, причем сделали это без надрыва и истерии, хотя напряжение у ворот Пятова витало постоянно. Но также постоянно проходили и контратаки «горняков», одну из которых точным ударом завершил Алан Патрик. Счет 3:3 сохранился до конца поединка – испытание рассерженной на него «Бенфикой» дончане выдержали достойно.

«После перерыва команда разбегалась. Видимо, просто недоразмялись на разминке, и оказались не готовы к такому быстрому началу игру. Но хорошо то, что хорошо заканчивается», - подвел итог матчу Сергей Морозов. А на вопрос «Фокуса», с каким соперником «Шахтеру» было проще сыграть в следующем раунде ответил: «Лично мне очень бы хотелось посмотреть на противостояние с «Ромой» Паулу Фонсеки. Неплохой вариант, как по мне, «Копенгаген». Да и против нынешнего «Манчестер Юнайтед» мы бы смогли потягаться: мы с ними сейчас примерно одного уровня. А вот кого не хотелось бы получить в соперники – так это немецкие и испанские команды».

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится в пятницу, 28 февраля