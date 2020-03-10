Лига Европы без зрителей. Шахтер сыграет против Вольфсбурга при пустых трибунах

Решение о проведении матча без зрителей было согласовано между городскими властями и немецким футбольным клубом

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером", который запланирован на 12 марта, пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Решение о проведении матча без зрителей было согласовано между городскими властями и футбольным клубом.

"Первый матч против "Шахтера" пройдет без зрителей. Деньги за билеты будут возвращены", – сказано в сообщении.

"Нам жаль принимать такое решение, но здоровье – наш высший приоритет. Мы должны действовать в интересах всех", – сказал директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер.

"Нам надо было взвесить все "за" и "против", и мы приняли решение, учитывая потенциальные последствия для тех, кто посетил бы матч. Спасибо болельщикам, которые отнесутся к этому с пониманием. Благодарны клубу за то, что он взял на себя эту ответственность", – сообщила глава департамента здоровья и спорта Вольфсбурга Моника Мюллер.

Напомним, ранее стало известно, что матчи Украины со сборными Польши и Франции пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Как ранее писал Фокус:

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