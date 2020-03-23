Им не давали команду вернуться домой, чтобы реализовать их желание продолжить подготовку к соревнованиям

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что во время коронавирусной пандемии 96 украинских легкоатлетов и их тренеров продолжают за границей готовиться к Олимпиаде 2020 года. Об этом он сказал на YouTube-канале организации.

"Сейчас мы ориентируемся на официальную позицию МОК и продолжаем поддерживать тех, кто готовится к Олимпиаде", – сказал Гоцул.

"Таких сегодня 96 человек. Если говорить по странам, то ситуация такая: в Турции находится 44 человека, в ЮАР и Португалии – по 19, в Киргизии – 14, в Польше – девять и в Кении – один", – добавил он.

Президент организации подчеркнул, что находящимся за рубежом спортсменам не давали команду вернуться домой, чтобы реализовать их желание продолжить подготовку к соревнованиям.

"Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку. Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину", – сказал Гоцул.

Напомним, сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ, которая проводит тренировочный сбор в Италии, вынуждена была остаться в стране из-за принятых итальянским правительством карантинных мер в связи с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Международный олимпийский комитет не планирует отменять проведение летней Олимпиады-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.