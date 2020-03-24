Моуриньо стал волонтером: помогает пожилым людям, закрытым на карантин

2020-03-24 13:26:00

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Футбольный специалист собирал пакеты с едой для людей, которые наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусом

Известный футбольный специалист, главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо принял участие в борьбе с пандемией коронавируса во время вынужденного перерыва в Английской Премьер-Лиге. Об этом пишет The Telegraph.

57-летний португальский специалист поработал волонтером в благотворительных организациях Age UK и Love Your DoorStep, которые специализируются на помощи пожилым людям.

Он помог собирать пакеты с едой и другими предметами первой необходимости для доставки пожилым людям, которые наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусом, в административном округе Лондона с символичным названием "Энфилд".

"Я здесь, чтобы помочь Age UK и Love Your DoorStep. Каждый может помочь деньгами, едой или стать волонтером",  – сказал Моуриньо.

Моуриньо помогает доставлять еду пожилым людям в Лондоне

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