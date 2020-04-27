В Германии футболистов могут обязать играть в масках

Кроме того, хотят запретить все неигровые контакты, например, совместные празднования забитых голов

Федеральное министерство труда Германии подготовило предложения по мерам предосторожности на случай возобновления сезона немецкой футбольной Бундеслиги. Об этом сообщает Der Spiegel.

Министерство изложило два основных варианта:

Все игроки, тренеры, члены медицинского штаба команд, а также лица, прямо контактирующие с ними, будут помещены в карантин до конца сезона на клубной базе или в отдельно выделенном отеле.

Игроки и арбитры должны будут надевать на матчи медицинские маски. Они должны быть не одноразовые и соответствовать медицинским стандартам. При этом, средства индивидуальной защиты не должны соскальзывать во время бега, верховых единоборств и столкновений. Игроки также не должны трогать маски руками на протяжении всего матча.

В случае если маска все же у кого-то соскользнет, игру должны немедленно остановить.

Также отмечается, что маски придется менять каждые четверть часа, так как при физических нагрузках они быстро приходят в негодность. В ходе пауз для смены масок все игроки и тренеры должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Кроме того, будут запрещены все неигровые контакты, например, совместные празднования забитых голов.

При этом на запрос издания в министерстве ответили, что это только один из первых проектов таких рекомендаций и окончательное решение по нему еще не принято.

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на пандемию коронавируса, в Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу.

Донецкий "Шахтер" принял решение возобновить тренировки, несмотря на карантин.