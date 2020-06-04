Олимпиаду в Токио могут провести в упрощенном варианте

Ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр

Власти Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.

Об этом сообщил губернатор Токио Юрико Коикэ, передает Yomiuri.

По его словам, ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр.

По данным издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Международный олимпийский комитет не планирует отменять проведение летней Олимпиады-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.