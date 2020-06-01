Сборная Украины по футболу сохранила 24 место рейтинга ФИФА
Изменений в рейтинге не произошло из-за отсутствия международных матчей в связи с пандемией коронавируса
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Из-за отсутствия международных матчей в связи с пандемией коронавируса, изменений в рейтинге не произошло. Украина занимает в рейтинге 24-е место, имея 1537 баллов.
Среди представителей УЕФА наша национальная команда идет на 15 месте.
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают в рейтинге ФИФА следующие позиции: Нидерланды – 14, Австрия – 26.
Места оппонентов Андрея Шевченко в Лиге наций: Испания – 8, Швейцария – 12, Германия – 15.
Первая пятерка выглядит следующим образом:
- Бельгія
- Франція
- Бразилія
- Англія
- Уругвай
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост. Наставник отметил, что у него и команды есть незаконченное дело, а именно участие в Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.
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Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем обращении к 23-му конгрессу Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявил, что прошлый год стал невероятным для украинского футбола.