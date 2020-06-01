"Бавария" восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Это уже 30-я победа клуба в национальном чемпионате

Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу. Клуб победил в гостях "Вердер" со счетом 1:0 и оторвался от преследователей. Клуб становится чемпионом Бундеслиги восьмой раз подряд и в 30-й раз за историю.

"Эта победа, безусловно, очень особенная — обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, смешали многие процессы и поставили нас перед новыми, непредсказуемыми вызовами", – сказал президент "Баварии" Херберт Хайнер.

"Бавария" с большим отрывом лидирует по числу чемпионских титулов. Следом за ней идут "Нюрнберг" (девять чемпионств), "Боруссия" из Дортмунда (восемь), "Шальке 04" (семь) и "Гамбург" (шесть).

Польский легионер Роберт Левандовски, который принес "Баварии" победу в игре с "Вердером", забил свой 31-й гол в нынешнем турнире. Он лидирует в списке бомбардиров и имеет все шансы стать лучшим снайпером чемпионата. На втором месте в гонке идет форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер с 25 голами.

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