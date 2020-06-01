"Бавария" восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
Это уже 30-я победа клуба в национальном чемпионате
Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу. Клуб победил в гостях "Вердер" со счетом 1:0 и оторвался от преследователей. Клуб становится чемпионом Бундеслиги восьмой раз подряд и в 30-й раз за историю.
"Эта победа, безусловно, очень особенная — обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, смешали многие процессы и поставили нас перед новыми, непредсказуемыми вызовами", – сказал президент "Баварии" Херберт Хайнер.
"Бавария" с большим отрывом лидирует по числу чемпионских титулов. Следом за ней идут "Нюрнберг" (девять чемпионств), "Боруссия" из Дортмунда (восемь), "Шальке 04" (семь) и "Гамбург" (шесть).
Польский легионер Роберт Левандовски, который принес "Баварии" победу в игре с "Вердером", забил свой 31-й гол в нынешнем турнире. Он лидирует в списке бомбардиров и имеет все шансы стать лучшим снайпером чемпионата. На втором месте в гонке идет форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер с 25 голами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных. Из-за отсутствия международных матчей в связи с пандемией коронавируса, изменений в рейтинге не произошло. Украина занимает 24-е место.
- Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост. Наставник отметил, что у него и команды есть незаконченное дело, а именно участие в Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.
- Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем обращении к 23-му конгрессу Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявил, что прошлый год стал невероятным для украинского футбола.