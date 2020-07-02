Клопп: Чемпионство "Ливерпуля" – событие недельной давности, чемпионский коридор не нужен

"Мы отправимся в Манчестер для игры и победы, а не чтобы отпраздновать событие недельной давности", – говорит тренер мерсисайдцев

"Ливерпуль" не нуждается в "чемпионском коридоре" от игроков "Манчестер Сити". Об этом главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил накануне очной встречи команд в рамках 32-го тура АПЛ.

По словам Клоппа, победа "Ливерпуля" в АПЛ – событие недельной давности, поэтому он не считает нужным сейчас его праздновать.

"Не уверен, что у меня было когда-нибудь что-то подобное. Если честно, мне не нужен "чемпионский коридор". Мы отправимся в Манчестер для игры и победы, а не чтобы отпраздновать событие недельной давности", – говорит тренер мерсисайдцев.

26 июня, впервые за тридцать лет, "Ливерпуль" досрочно стал победителем АПЛ. В последний раз "Ливерпуль" завоевывал титул чемпионов Англии в 1990 году, за два года до учреждения Премьер-лиги.

Всего, у команды уже 19 чемпионских титулов. Больше лишь у одного клуба – "Манчестер Юнайтед" (20).

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