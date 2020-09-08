Бывший соперник Усика заявил, что украинец не сможет соперничать с топовыми супертяжеловесами

Тони Беллью считает, что все дело в габаритах.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью, который уступил Александру Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона мира, высказался о перспективах украинца в супертяжелом весовом дивизионе.

Британец отметил, что Усик слишком мал в габаритах, чтобы боксировать с топовыми супертяжами, сообщает talkSPORT.

"Я понимаю экспертов, которые говорят, что сейчас в супертяжелом весе большие парни являются слишком большими. А боксеры поменьше не способны с ними конкурировать. Некоторые из них – потрясающие парни, например Александр Усик", – сказал Беллью.

Он добавил, что победить больших бойцов будет тяжело, даже имея лучшие боксерские навыки.

"Я склоняюсь к тому, что он не сможет соперничать с топовыми супертяжеловесами. Они – настоящие монстры. Дело даже не в боксерских навыках. Усик – потрясающий боец. Все дело в его габаритах", – сказал британец.

Напомним, 10 ноября 2018 года Александр Усик смог в Манчестере защитить принадлежащие ему четыре чемпионских пояса, выставленных на кон в бою с британцем Тони Беллью. Украинцу понадобилось 8 раундов, чтобы нащупать брешь в обороне соперника и эффектным нокаутирующим ударом отправить любимца местной публики на настил ринга.

После этого, Александр Усик заявил, что не считает, что ему нужно провести больше боев, чтобы подготовиться к встрече с лидерами супертяжелого веса.

Украинский боксер также сказал, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе.