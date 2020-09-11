Зеленский наградил Романа Зозулю орденом "За заслуги"

Известный футболист и волонтер отмечен за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Зозуля получил награду за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, а также достижение высоких спортивных результатов.

Ранее Роман Зозуля был отмечен как волонтер медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность" за исключительные заслуги перед армией.

Футболист вместе с благотворительным фондом "Народная армия" помог ВСУ в борьбе с коронавирусом, закупив медицинские маски и тесты на коронавирус.

Напомним, в одном из матчей матче фанаты ФК "Райо Вальекано" начали выкрикивать в адрес Зозули лозунг "Зозуля – нацист". Из-за этого его команда "Альбасете" отказалась выходить на поле после второго тайма.

Сам Зозуля после инцидента жестко ответил фанатам "Райо": "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время служебного визита в Испанию встретился с выступающим за "Альбасете" украинским футболистом Романом Зозулей, которого фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли за его поддержку бойцов ВСУ.