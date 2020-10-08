После игры с "Шахтером" в черниговской "Десне" зафиксировали вспышку коронавируса

У нескольких футболистов клуба поднялась температура, и они сделали тесты на COVID-19.

Вслед за донецким "Шахтером" на самоизоляцию могут уйти футболисты, тренеры и клубный персонал черниговской "Десны". У четверых игроков футбольного клуба после матча с "Шахтером" в прошедшее воскресение подтвердилась коронавирусная болезнь.

Об этом сообщает Meta-ratings.

Ранее главный тренер "Десны" Александр Рябоконь отмечал, что после матча у нескольких футболистов поднялась температура, и они сделали тесты на коронавирус.

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По информации издания, положительные результаты тестов получили четыре игрока "Десны".

Напомним, в воскресение, 4 октября, футбольный клуб "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у голкипера команды Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко. В этот день "Шахтер" в рамках пятого тура чемпионата Украины играл против черниговской "Десны". Результат матча ничейный - 2:2 .