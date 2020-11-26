"Скорая помощь ехала полчаса, это преступный идиотизм", – адвокат Марадоны

Адвокат Матиас Морла требует расследовать обстоятельства смерти футболиста.

Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла требует расследовать обстоятельства смерти легендарного футболиста.

По мнению адвоката, Марадона не получил необходимой медицинской помощи в последние часы жизни, написал он в Twitter.

"Необъяснимо, что на протяжении 12 часов мой друг не получал никакого внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала. Скорая ехала как минимум полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен из виду", – написал Морла.

"Я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: "Ты – мой солдат, действуй без пощады", – добавил он.

Тем временем журналист TN Диего Поджи возмутился поступком сотрудника похоронного бюро, который опубликовал фотографию с телом Диего Марадоны в гробу. Об этом он написал в Twitter.

На снимке сотрудник позирует на фоне трупа и при этом показывает палец вверх, что вызвало возмущение у фанатов футболиста.

Издание Correo Del Sur сообщает, что после возмущения поклонников Марадоны похоронное бюро уволило сотрудника.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. На прощании с аргентинским футболистом Диего Марадоной ожидают не менее миллиона человек.