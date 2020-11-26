"Скорая помощь ехала полчаса, это преступный идиотизм", – адвокат Марадоны
Адвокат Матиас Морла требует расследовать обстоятельства смерти футболиста.
Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла требует расследовать обстоятельства смерти легендарного футболиста.
По мнению адвоката, Марадона не получил необходимой медицинской помощи в последние часы жизни, написал он в Twitter.
"Необъяснимо, что на протяжении 12 часов мой друг не получал никакого внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала. Скорая ехала как минимум полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен из виду", – написал Морла.
"Я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: "Ты – мой солдат, действуй без пощады", – добавил он.
Тем временем журналист TN Диего Поджи возмутился поступком сотрудника похоронного бюро, который опубликовал фотографию с телом Диего Марадоны в гробу. Об этом он написал в Twitter.
На снимке сотрудник позирует на фоне трупа и при этом показывает палец вверх, что вызвало возмущение у фанатов футболиста.
Издание Correo Del Sur сообщает, что после возмущения поклонников Марадоны похоронное бюро уволило сотрудника.
Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. На прощании с аргентинским футболистом Диего Марадоной ожидают не менее миллиона человек.