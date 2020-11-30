Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста

Леопольдо Луке обвинения отрицает, заявляя, что делал все возможное, чтобы продлить жизнь футболисту.

Персонального врача Диего Марадоны Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста. Дома и в клинике доктора уже прошли обыски, пишет BBC.

Отмечается, что поводом для расследования стала жалоба дочерей футболиста Далмы, Джанинны и Яны. Они усомнились в действиях и квалификации врача. Следствие считает, что он оставил Марадону в опасности.

Луке обвинения отрицает, заявляя, что делал все возможное, чтобы продлить жизнь футболисту.

"Он должен был отправиться в реабилитационный центр, но не захотел", – заявил Луке, назвав Марадону "неуправляемым".

Врач готов сотрудничать со следствием, пишет ТАСС. Луке подчеркнул, что находившийся в доме Марадоны медперсонал занимался его лечением от алкогольной зависимости и не мог предотвратить сердечный приступ.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. В Аргентине начали расследовать обстоятельства смерти футболиста Диего Марадоны.