В Аргентине начато расследование смерти Марадоны

Медсестру, которая должна была следить за состоянием футболиста, подозревают в халатности.

В Аргентине начали расследовать обстоятельства смерти футболиста Диего Марадоны. Не исключено, что его внезапная кончина может быть связана с халатностью медработников.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Отмечается, что прокуратура подозревает в халатности медсестру футболиста Хиселу. Во время допроса она рассказала, что заступила на дежурство утром, в день смерти аргентинца. Медсестра не разбудила Марадону утром и он не принял прописанные ему лекарства. Она пришла к нему только в 11 утра вместе с психологом.

Стоит отметить, что недавно адвокат Диего Марадоны Матиас Морла требовал расследовать обстоятельства смерти легендарного футболиста. По мнению адвоката, Марадона не получил необходимой медицинской помощи в последние часы жизни.

"Необъяснимо, что на протяжении 12 часов мой друг не получал никакого внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала. Скорая ехала как минимум полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не должен быть упущен из виду", – заявил Морла.

Как сообщается на сайте телеканала TN со ссылкой на расследование Генпрокуратуры, было установлено время, через которое скорая помощь прибыла к Марадоне после вызова.

Врачи приехали через 11 минут, а не через полчаса, как ранее заявлял адвокат футболиста Матиас Морла. Звонок диспетчеру поступил в 12:16 по местному времени, а в 12:27 машина уже была у дома Марадоны.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни.