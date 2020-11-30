Лига наций: стала известна причина, почему УЕФА засчитал техническое поражение Украине

Европейские футбольные чиновники посчитали, что Украина не смогла представить новый состав команды в отведенные сроки.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий назвал причины, почему УЕФА присудил на прошлой неделе техническое поражение Украине в матче Лиги наций против сборной Швейцарии. По его словам, чиновники УЕФА сослались на то, украинская команда не смогла представить новый состав команды на следующий день, после того как УЕФА официально уведомил УАФ о невозможности проведения матча в назначенную дату.

Об этом генеральный секретарь УАФ рассказал в эфире телеканала Футбол 1/2/3.

"Их главный аргумент заключался в том, что украинская сторона должна была на следующий день обеспечить появление новой команды. Эту команду было бы сложно назвать национальной сборной. 100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был в то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно… Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы мы имели 48 часов, мы бы справились", – сказал функционер.

Он добавил, что такую команду было бы сложно назвать национальной сборной, что кто бы ни приехал, спортивная стоимость этого матча была бы нулевой или близкой к этому.

Известно, что сборная Украины была готова провести заключительный матч Лиги наций со швейцарцами в том составе, который тогда находится в распоряжении Андрея Шевченко, однако УЕФА не пошел навстречу украинской стороне.

"Мы выходили из того, что наша аргументация будет достаточно сильной. Как минимум, украинская команда сделала все, что было в её силах, чтобы матч состоялся…", – сказал Записоцкий.

Он заверил, что УАФ сделает все возможное, чтобы защитить интересы украинского футбола.

"Шансы у нас всегда есть, с учетом даже всей специфики - кто наши оппоненты, где находится спортивный арбитраж. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы доказать нашу правоту. Мы будем просить дать нам возможность решить вопрос на футбольном поле. Для нас будет принципиальным защитить наши интересы, украинского футбола и нашего государства", – подытожил футбольный функционер.

Если решение УЕФА останется в силе, сборная Швейцарии догонит нашу команду в турнирной таблице и опередит ее по показателю личных встреч. Это означает, что Лигу наций 2022/2023 наша команда проведет в дивизионе В.

Напомним, УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения матча 17 ноября.

В Швейцарии решили отправить сборную Украины по футболу на карантин, так как ситуация с коронавирусом в команде была "неконтролируемой". Врачей насторожило то, что в сборной за 4 дня COVID-19 диагностировали у 9 человек.

После прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат.